Dvaadevadesátiletý dudák Konrády muzicíruje o svátcích s dětmi i vnoučaty

Všichni jsou hudebně nadaní. „Mám z toho velkou radost,“ neskrýval Antonín nadšení. „Když se sejdou, všude to vrže,“ vtipkovala jeho o sedm let mladší manželka Vlasta. Nejenom vánoční sešlosti tak spíš připomínají koncerty komorního orchestru. „Ale já jsem vděčná posluchačka,“ doplnila.

Antonín hraje na dudy z roku 1956, které pro něj udělal strýc Jakub. U Konrádyů se tyto nástroje vyrábějí už po tři generace. A všichni je ovládají. „Sám jsem začínal na harmoniku a pozoun. Než jsem šel na vojnu, tatínek a strýc mi řekli, ať se raději naučím na dudy, protože to tolik lidí neumí. A měli pravdu,“ vzpomínal.

Doma poté založil Konrádyho dudáckou muziku. Díky hudbě našel spoustu dobrých přátel, seznámil se také se svou ženou. Osudový pro ně byl festival v Moskvě roku 1957, kde oba účinkovali. „Vlastička tančila v opavském souboru. Hned jsme si padli do noty. Za pár let jsme se brali. A už jsme oslavili diamantovou svatbu,“ popsal.

Chodští dudáci měli úspěch v tuzemsku i zahraničí. Například roku 1965 v Anglii vyhrál Antonín mezinárodní soutěž. „Přihlásil mě do ní Jarda Krček. Mám s tím spojenou veselou příhodu. Dudy se dřív ladily pomocí včelího vosku, který se dával do jednotlivých dírek. To bylo hrozně pracné,“ líčil.