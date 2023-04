Duka je proti zrušení celibátu

Papež podle něj pouze pojmenoval rozdíl mezi dočasným církevním předpisem, kterým celibát je, a mezi kněžským svěcením, které je věčné. Duka, který slaví ve středu 80 let, to řekl v rozhovoru s ČTK.

„Odpovím slovy papeže Františka - než bych zrušil celibát, tak raději zemřu,“ odpověděl Duka na otázku, jak se on staví k tématu zákazu sňatků kněžích.

Papež František v rozhovoru řekl, že v ženatém knězi nevidí žádný rozpor. Podle Duky však papež řekl pouze to, že si dovede představit církev bez celibátu - ne že o ni bude usilovat. „Církev nějakou dobu bez celibátu byla, ale celibát není otázka církve celé, ale otázka kněžství. Prototyp kněze a jediný kněz, kterého my tak chápeme, je Kristus,“ dodal Duka.

O celibátu se hovoří i v souvislosti se zneužíváním mladistvých kněží v církvích po celém světě. Někteří se domnívají, že pokud by duchovní směli sexuálně žít v partnerském svazku, mohlo by to počty případů zneužívání snížit.