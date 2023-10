Dragoun: Nepřišel jsem pohlídat bytovou kauzu

Objevila se i spekulace, že jste byl do Olomouce nasazen kvůli brněnské bytové kauze, kterou zdejší Vrchní státní zastupitelství dozoruje, abyste ji pohlídal ministru Blažkovi, protože se dotýká i lidí z ODS.

Odpovím ironicky: Tak jak jsem přicházel na GIBS, abych pohlídal kauzu Čapí hnízdo, stejně tak přicházím na Vrchní státní zastupitelství do Olomouce, abych pohlídal bytovou kauzu ministrovi spravedlnosti. Absolutně to vylučuju! Kdyby zazněla od kohokoli takováto podmínka, tak bych to velmi striktně odmítl a v žádném případě sem nešel.

Je to velmi sledovaný případ mediálně i politicky. Budete se o něj zajímat, zda je vše v této kauze v pořádku?

Prioritně se budu zabývat organizací a řízením zdejšího státního zastupitelství, poté personálním obsazením. Samozřejmě ale jako vrchní státní zástupce musíte mít povědomí o kauzách, které jsou u vás řešeny, takže se budu zajímat o všechny kauzy včetně této. Má ji ale samozřejmě přidělenou dozorová státní zástupkyně Petra Lastovecká, která za ni nese hlavní odpovědnost.

Po určitém váhání, přemýšlení a různých debatách jsem se rozhodl zvednout tuto rukavici

Proč jste koncem srpna skončil v čele Generální inspekce bezpečnostních sborů?

Celé jaro jsem zvažoval, co dál. Jestli se budu vracet do justice hned od září po konci pětiletého mandátu ředitele GIBS, anebo budu usilovat o jeho prodloužení o dalších pět let.

Vždy jsem měl jasno, že se chci jednou vrátit do soustavy státního zastupitelství. Byla tedy otázka, kdy se tak stane. Z justice jsem měl v průběhu času více nabídek.

Ale v okamžiku, kdy jsem dostal od nejvyššího státního zástupce Igora Stříže tu, abych se ucházel o místo vrchního státního zástupce v Olomouci, tak jsem se po určitém váhání, přemýšlení a různých debatách rozhodl zvednout tuto rukavici a zúčastnit se výběrového řízení na tento post. V té chvíli jsem signalizoval panu premiérovi, že nebudu znovu usilovat o jmenování ředitelem GIBS v dalším funkčním období.

Nebylo to ale tak, že jste měl signály, že vám vláda neprodlouží mandát ředitele GIBS o dalších pět let?

Jako ředitel GIBS samozřejmě mám různé oficiální i neoficiální informace. Některé byly pozitivní, jiné negativní. Pokud bych nabídku jít do Olomouce nedostal, tak bych měl zájem o to být i nadále ředitelem GIBS.

Vrchní žalobce Daňhel k překvapivému odchodu: Není za tím brněnská bytová kauza

Na druhou stranu musím říct, že post vrchního státního zástupce vnímám jako post exponovanější a vlivnější, než je funkce ředitele inspekce. Nabízí se též otázka, že pokud by mě vládní pětikoalice skutečně nechtěla, zda by se moje pravá ruka, náměstek Vít Hendrych, stala novým ředitelem generální inspekce a zda bych se já stal vrchním státním zástupcem v Olomouci. Ale nechci na tomto místě spekulovat, nakolik bylo či nebylo rozhodnutí ministra spravedlnosti mne do funkce jmenovat výsledkem koaličních debat nebo jeho výlučným rozhodnutím.

Slyšel jsem, že jste u části vládní koalice podporu neměl, především u TOP 09. A že jste absolvoval vládní kolečko, kde jste s politiky o své budoucnosti hovořil. Je to tak?

Ano, skutečně jsem se setkal se všemi politiky vládní koalice na různé úrovni a do očí jsem se tedy nedozvěděl nic, že by mi něco vyčetli. Nezaznamenal jsem žádné negativní reakce na činnost generální inspekce nebo na mou osobu.

Co se odehrávalo poté, jakmile jsem zavřel po schůzce s politiky dveře, to samozřejmě nevím. Spekulace, jestli jsem anebo nejsem něčí člověk, ovlivnit nemůžu. Na druhou stranu z reakcí, které jsem měl, i těch neoficiálních, jsem měl pocit, že politici, s nimiž jsem přišel pracovně do kontaktu jako ředitel GIBS, proti mně žádné výhrady neměli.

Naopak od těch, kteří mě v podstatě vůbec neznali anebo jsem se s nimi potkal velmi krátce, jsem neformálně registroval určité negativní reakce.

Jsem v této republice specialista na výběrová řízení

Objevilo se konkrétní jméno předsedkyně Sněmovny a TOP 09 Markéty Pekarové Adamové, která o vás údajně hovořila, že jste tzv. Babišův muž. Protože právě vláda Andreje Babiše (ANO) vás prý za podivných okolností jmenovala do funkce šéfa GIBS a že tehdejší výběrové řízení bylo jen na oko.

Při osobním jednání jsem od ní nic takového neslyšel. A pokud jde o výběrové řízení, které se konalo před pěti lety, proběhlo stejně standardně jako to nynější na vrchního státního zástupce. Hovořil jsem o tom později se členy výběrové komise GIBS a tito mě ujistili, že žádné zadání od nikoho nedostali.

Jsem vůbec v této republice specialista na výběrová řízení. Jako ředitel inspekce jsem jako jediný v celé její historii absolvoval výběrové řízení na tuto funkci. Rovněž jsem i jediný vedoucí státní zástupce, který kdy historicky od roku 1993 absolvoval výběrové řízení.

Ale když tento způsob výběru bude chtít někdo zpochybnit, tak zase stejně může říct, že tato výběrová řízení byla nějak domluvena. Ani v jednom z nich jsem však nezaznamenal nic, co by mělo svědčit o nějakém zmanipulování. Lidé, kteří byli v komisi v tom nynějším, jsou pro mě respektované justiční osobnosti a odborníci.

Už jsem to v nadsázce říkal, že už ani nevím, čí vlastně jsem

Dočetl jsem se, že jste byl postupně označován za babišovce, bradáčovce, střížovce a teď nově i za blažkovce.

Už jsem to v nadsázce říkal, že už ani nevím, čí vlastně jsem. Teď tedy budu nejspíš člověkem ministra spravedlnosti Pavla Blažka, předtím jsem byl člověkem premiéra Andreje Babiše, do toho jsem byl vyslán na GIBS od doktorky Bradáčové, možná i sem.

Pak jsem ale taky zaslechl, že jsem i muž Roberta Šlachty. S ním jsem se přitom v podstatě mezi čtyřma očima nikdy neviděl. V době, kdy byl ředitelem ÚOOZ, jsem byl okresním státním zástupcem v Lounech, takže jsem neměl vůbec důvod se s ním jakkoli stýkat. Je pravda, že někteří lidé, kteří za mé éry přišli na GIBS, byli kdysi v jeho útvaru, ale ten měl několik set lidí a je logické, že když se část z nich rozprchla, tak skončila na různých úřadech.

Občas jsem zahajoval jednání tím, že jsem říkal, co všechno nejsem, a vyjmenoval všechny tyto nejčastější omyly a pomluvy a předložil argumenty pro svá tvrzení. Ale kdo věřit nechce, tak stejně neuvěří.

Cítíte se někomu zavázán?

Každý za někoho nastupuje, každý je někým jmenován, ale to neznamená, že jste někoho člověk. Vážím si toho, že jsem vyhrál výběrové řízení, a důvěry, kterou jsem dostal z rukou nejvyššího státního zástupce a jež se poté přetavila i v důvěru od ministra spravedlnosti. Ten sice nemá možnost výběru konkrétního jména, ale má právo návrh nejvyššího státního zástupce akceptovat nebo odmítnout. Necítím se ale vděčen nikomu.

Piráti chtějí okamžité odvolání ministra Blažka

Pochopil jsem správně, že nabídka jít na Vrchní státní zastupitelství v Olomouci přišla ještě dřív, než vláda navrhla udělat na tento post výběrové řízení?

Ano, moje úvaha, zda bych mohl být vrchním státním zástupcem, padla už předtím. Debatovali jsme na toto téma s nejvyšším státním zástupcem. A musím potvrdit, co už Igor Stříž říkal, že formu výběrového řízení zvažoval i on sám ještě předtím, než ho ministrovi spravedlnosti doporučila vláda.

Nebral jste to ale trochu jako podraz, že už jste jednali o vašem možném nástupu do Olomouce a najednou bylo vyhlášeno výběrové řízení, kde jste měl silnou konkurenci?

Jako podraz ne. Bral jsem to jako jednu z alternativ, ke které může dojít. Samozřejmě že pro mě by byla komfortnější varianta přímého jmenování, jak se to dělo dosud, protože proces jmenování by byl daleko rychlejší. Věděl bych, na čem jsem, již v průběhu července, věděla by to dříve i generální inspekce a také Vrchní státní zastupitelství v Olomouci. Takto panovala na obou úřadech poměrně dlouhá nejistota. Měl bych rovněž více času na předání funkce v GIBS a na přípravu té nové v Olomouci.

V jaké kondici byla inspekce, když jste ji koncem srpna opouštěl?

Věřím, že proti tomu, než když jsem tam nastupoval, je její kondice výrazně lepší, ať už jde o výsledky, o profesionalitu a důvěryhodnost této instituce. S velkým potěšením jsem si vždy přečetl výroční zprávy Nejvyššího státního zastupitelství, z kterých vyplývala vzrůstající kvalita naší práce. Podobnou zpětnou vazbu jsem měl i od kolegů z ostatních bezpečnostních sborů a myslím si, že jsme požívali také důvěry veřejnosti i těch politiků, kteří se s naší činností osobně podrobněji setkali.

Zaznamenal jsem na vaši adresu dvě výtky. Zaprvé že jste byl poslušný předchozí vládě premiéra Babiše a splnil úkol zničit dřívějšího ředitele inspekce Michala Murína. Druhá pak směřovala na práci GIBS – že neodhalila v poslední době žádnou větší kauzu.

Pokud jde o předchozího ředitele Murína, chtěl bych už poněkolikáté zdůraznit, že odešel snad k 1. dubnu 2018, což bylo v době, kdy jsem ještě vůbec neuvažoval o tom, že bych se účastnil nějakého výběrového řízení na jeho místo.

Po něm nastoupila krátce zastupující ředitelka Lenka Haderková, která v čele inspekce působila čtyři měsíce. Teprve poté, co se příliš neosvědčila, bylo vypsáno výběrové řízení, kterého už jsem se zúčastnil. Murína jsem v životě nepotkal a ze žádného místa jsem ho nevyštípal, to jsem ani technicky nemohl. Je to v podstatě stejný případ, jako kdyby teď někdo tvrdil, že jsem z VSZ Olomouc vypudil svého předchůdce Radima Daňhela.

Jediné, co jsem vůči panu Murínovi musel negativního podniknout, že v rámci regresního postihu jsem jej vyzval k uhrazení alespoň alikvótní části škody, kterou měl v době svého působení v inspekci způsobit. Stalo se tak v okamžiku, kdy finanční kontrola konstatovala neoprávněný výdaj ze státního rozpočtu za to, že si nezákonně Murín platil mediálního poradce z peněz GIBS, a bylo nám za to vyměřeno penále. On na úhradu škody nepřistoupil, tak jsme na něj museli podat civilní žalobu, v níž jde řádově o stovky tisíc korun.

Učinil jsem tak nikoli ze msty, ale protože jsem byl povinen provádět řádnou správu instituce, v jejímž čele jsem stál. Pokud by tak neučinil, tak bych naopak já mohl být za svoji nečinnost postižen. Žaloba dosud nebyla rozhodnuta. Mimochodem stejný postup jsem vždy uplatňoval i vůči jiným osobám z generální inspekce, pokud zaviněně způsobily nějakou škodu.

Novým šéfem GIBS bude Hendrych, schválila vláda

A ta druhá výtka?

Co se týká druhé výtky, tedy velkých případů, právě s VSZ v Olomouci jsme řešili rozsáhlou trestnou činnost, tzv. kauzu Tumor, která se týká úniků informací (takřka deset obviněných, pozn. red.), a tato kauza stále pokračuje. Navíc rozpracování závažných případů korupce či zneužití pravomoci trvá delší dobu. Určitě jsme neustrnuli a o inspekci a jejích kauzách bude brzy slyšet.

Co říkáte na jepičí život vašeho předchůdce ve funkci vrchního státního zástupce v Olomouci Radima Daňhela, který tam skončil už po roce?

On sám svůj odchod odůvodnil, k tomu nemám úplně co říci. Ale asi není z manažerského hlediska úplně optimistické, pokud nastupujete na úřad, který předtím vedl jeden šéf delší dobu (Ivo Ištvan, pozn. red.), a když přišel nový, který se snažil prosadit svoje odlišné představy, tak narazil. Rád bych ještě nejméně jednou s Radimem Daňhelem hovořil. Bude mě rovněž zajímat názor doktora Ištvana.

Obsazení úřadu kvalitními státními zástupci je pro mě momentálně nejdůležitější

Daňhel připustil, že se mu nepodařilo vyřešit problematiku poboček vašeho zastupitelství v Ostravě a Brně a komunikaci s nimi. Budete s tím něco dělat vy?

Každý vrchní státní zástupce v Olomouci se vždy bude muset zabývat problematikou poboček a řešit ekonomické, organizační, personální a kontrolní okolnosti. Pro mě bude stěžejní, abych měl ze všech organizačních částí VSZ Olomouc včas objektivní informace, které jako vrchní státní zástupce potřebuji ke své činnosti.

Takže zatím nemáte v hlavě, zda ponechat anebo zrušit pobočky?

Téma poboček se tady hrozně démonizuje. Je potřeba říci, že je zřídil a může zrušit formou vyhlášky pouze ministr spravedlnosti. V mé koncepci, kterou jsem předkládal výběrové komisi, jsem psal, že jsou zde důvody pro a proti jejich rušení. Je to otázka dalšího hodnocení, proto nebudu žádné příkré soudy vynášet, vždyť jsem ve funkci jen několik dnů.

Pro mě je asi nejzásadnější problém personální obsazení. Olomouc je na Moravě mezi dvěma velkými městy Brnem a Ostravou, a pokud chceme získávat státní zástupce z těchto regionů, tak se jim musíme přiblížit. Otázka a ochota dojíždění by pro řadu uchazečů byla podle mě poměrně stěžejní. A obsazení úřadu kvalitními státními zástupci je pro mě momentálně nejdůležitější.

Neslyšel jste před příchodem do Olomouce, kam to, s prominutím, lezete? Proč právě z Čech sem na Moravu, kde vždy zastupitelství vedli zdejší moravští žalobci?

Nic takového jsem neslyšel a asi bych tomuto argumentu příliš nerozuměl a nechápal ho. A ani nevím, zda to tak opravdu někdo vnímá. Na druhou stranu jdu už na třetí misi, kde mě řada přátel a kolegů od toho odrazovala. Hlavní pro mě byl však názor rodiny, s kterou jsem to probíral.

Co vás jako první čeká v Olomouci?

Člověk se musí nějak rozkoukat, seznámit se s nejbližšími spolupracovníky, režimem na pracovišti, vyřešit základní administrativní záležitosti. Rád bych hovořil se všemi kolegy, kteří zde působí, abych získal obrázek o tom, jak vnímají tento úřad. Také budu rád za zpětnou vazbu z Nejvyššího státního zastupitelství. Budu se bavit i s policejními orgány, jak vnímají spolupráci s námi. Nejsem typ, který by střílel od boku a něco řešil od prvního dne, pokud to není bezpodmínečně nutné.

Máte konkrétní představy, co zde chcete dělat?

Moje představy jsou logicky těsně po nástupu do funkce spíše obecné. Takto jsem je už shrnul do své koncepce, kterou jsem předložil při výběrovém řízení. Jsem člověk, který vždy preferoval co nejjednodušší organizační strukturu s co nejmenším počtem stupňů řízení, aby se co nejrychleji a nejpřesněji předávaly informace a pokyny.

Nechci zahlcovat sebe ani ostatní přílišnou byrokratickou zátěží, takový postup totiž vede k formálnímu výkonu činnosti. Vždy se snažím docílit toho, aby v mnou řízené organizaci byl klid, řád, jasná a předvídatelná pravidla. Chtěl bych, aby úřad vystupoval jednotným hlasem navenek, aby korektně komunikoval s dalšími subjekty.