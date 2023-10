Do plavek! Otužilci rozsvítili večerní hladinu Vltavy

„Dneska večer se tu koná osmý ročník Osvícených otužilců, což je taková akce otužilců se světélky i čelovkami, jsme různě ozdobení. Je to pěkné už tady na ulici a bude to ještě pěknější na hladině,“ řekl Novinkám předseda České otužilecké unie Vladimír Komárek.

Letos se do tradiční akce zapojilo na padesát otužilců, loni jich byly asi čtyři desítky. Nejstarším účastníkům bylo přes 70 let, nejmladším kolem 18 let. Do plavek se svlékali přímo na místě, u Karlova mostu. Tam se také zdobili světly, navzájem se hecovali a dělali si na památku společné fotky.

Foto: Novinky Osvícení otužilci ve vodě

Do vody vstupoval tradičně jako první předseda Komárek, za ním pak další plavci. Téměř každý ponor doprovázel potlesk publika – kolemjdoucích i turistů, kteří dění sledovali z okolních mostů a s otužilce odtamtud často zdravili hlasitým „Ahoj!“.

„Poplaveme odsud na místo, kde Čertovka ústí do Vltavy, pak poplaveme ke Karlovu mostu k prvnímu pilíři, tam to otočíme a vracet se budeme zase stejnou trasou zpátky,“ popisoval Komárek.

Řeka na Čertovce je však mělká, a tak otužilci zdolávali úvodní část trasy mnohdy spíš chůzí ve vodě než plaváním. Nikomu to tu však nevadilo - jde především o symbolickou akci se setkáním s přáteli a s podívanou pro veřejnost.

Vltava byla plná otužilců. Kolem Karlova mostu plavali i Tři králové

„Je to srdeční akce. A hlavně se sešla skvělá parta,“ líčil účastník Petr z Prahy-Bohnic, který se na toto setkání vydal podruhé. Na akci se podle svých slov nijak zvlášť nepřipravoval, otužuje se několik let. „Jen jsme se svlékli a ono to půjde samo,“ vtipkoval.

„Důležité je vymyslet kostým, aby nebyl každý rok stejný,“ popisovala plavkyně Vlaďka, která do Prahy přijela ze Strakonic. Vyzdobila se mimo jiné zeleným kloboukem, prý aby připomínala vodníkovu ženu. Otužuje se už pátým rokem.

Skoro jako v létě

V úterý v Česku padaly teplotní rekordy, teplota přes den se místy blížila dokonce k tropické třicítce. „Počasí je dneska teplejší, skoro až letní. Před pár lety to bylo asi 10 až 12 stupňů, dneska máme 16,3, to je opravdu pěkná teplota vody,“ hodnotil podmínky Komárek. „Úplné otužování to asi dneska nebude, jsme tu spíš pro radost,“ smál se.

K dalšímu tropickému dni chyběly desetinky stupně. Teplotní sešup bude citelný

Těsně před akcí samotnou stihlo ještě vydatně zapršet a objevily se i blesky, plavání to ale nakonec neohrozilo.

„Dneska jsou skutečně špatné podmínky pro otužilce, je moc teplo, i voda bude teplounká. Studená voda bude chybět, ale užijeme si to i tak,“ věřila paní Vlaďka.

Část otužilců se potkala již v neděli, kdy si zaplavali v přece jen o něco chladnější Punkvě v Moravském Krasu.

Foto: Michaela Bartošová Pózování pro fotografy

Rozzářené pražské setkání otužilců vymyslel před osmi lety přímo předseda unie Komárek. „Napadlo mě před lety, že by bylo pěkné si zaplavat ve tmě se světly. Poprvé jsem to nazval Otužilecké Las Vegas, to se konalo v Braníku. Tam ale bývalo míň lidí i méně diváků, tak jsme to přeložili sem a tady jsme, myslím, našli ideální místo,“ pochvaloval si.

Otužování má v Čechách bohatou historii. Jako první ho zpopularizoval Alfred Nikodém, který se považuje zároveň za zakladatele zimního plavání. Od roku 1923 se začalo ve Vltavě plavat pravidelně, aby se zimní plavání ukázalo lidem. Později vznikl z této tradice Memoriál Alfreda Nikodéma, který se každoročně koná 26. prosince u Národního divadla.

Trend otužování posílila i nedávná pandemie covidu-19 a zvýšený zájem o zdravý životní styl a posilování imunity.

