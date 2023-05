Developer uspěl s návrhem výškových budov v pražském Kamýku

Nové vedení Prahy 12 tak podle zastupitelky a bývalé místostarostky Evy Tylové (Piráti) ustoupilo tlaku developera, popřelo tím dosavadní snahy o úpravy projektu. „Podle mě tato žaloba představuje nepřijatelný zásah do práv samosprávy hájit veřejný zájem i zájem občanů, což ohrožuje základní principy zastupitelské demokracie,“ sdělila Právu.

Soud by ovšem podle posudku advokátky Petry Humlíčkové, který má Praha 12 i Právo k dispozici, musel říci, kterému z více veřejných zájmů dává přednost. Šlo o právo na samosprávu, na informace proti právu soukromé společnosti, aby nebylo zasahováno do její pověsti. Posudek Humlíčkové na základě dosavadní judikatury dospěl k závěru, že žaloba by se neměla domoci vysoké náhrady.