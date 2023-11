Dětské skupiny zdraží měsíčně o více než 300 korun

Ministerstvo práce to vysvětluje růstem spotřebitelských cen. „Zvýšení maximální výše úhrady nákladů může mít nepříznivý vliv na rodinné rozpočty rodin,“ přiznává ministerstvo práce. „Jedná se však o úhradu nákladů spojených s poskytováním služby péče o dítě v dětské skupině, přičemž poskytování této služby není výdělečnou činností, náklady na službu se zvedají a v některých případech by službu nebylo možné z finančních důvodů dále poskytovat, což by mělo ještě větší sociální dopady pro rodiče, kteří by bez zajištění služby nemohli dále vykonávat výdělečnou činnost,“ dodalo.