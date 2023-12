Děkujeme za zábavu, reagovalo ministerstvo na Zacharovovou

V podobném tónu zaslala česká diplomacie i dopis RB OSN. „Rusko bohužel opakovaně zneužívá půdy Rady bezpečnosti k šíření dezinformací a propagandě a nemáme důvod se domnívat, že by tomu nyní bylo jinak. Na tom se Česko podílet nebude,“ uvedlo v dopise ministerstvo.

Zacharovou to rozčílilo a napsala slova o negramotném ministerstvu a poučila Česko, jak by se mělo chovat. „A to jsem netušila, že je české ministerstvo tak negramotné, že neví, jak funguje Rada bezpečnosti OSN. Jde o multilaterální strukturu, jejíž fungování se řídí mezinárodním právem.“