Čtyři roky od střelby v ostravské nemocnici střeží bezpečí pacientů umělá inteligence

Letošní zásadní novinkou je pak inteligentní softwarová nadstavba, která disponuje takovými možnostmi, o kterých by si nemocnice ještě před několika lety mohla nechat jen zdát.

Všechny podezřelé situace pak vyhodnocuje personál ostrahy, který ve srovnání se stavem před čtyřmi lety početnější. „Jen pro vaši představu, jsou to desítky situací denně,“ dodal ředitel k událostem, které ostraha na základě upozornění systému řeší.

Jak řekl novinářům ředitel moravskoslezské krajské policie Tomáš Kužel, policie je na podobné mimořádné situace dnes velmi dobře připravena, každý podobný zákrok byl totiž podroben analýze, aby se vyhodnotila strategie i do budoucna.

„Práce policie se posunula již před touto nešťastnou událostí i na základě střelby v Uherském Brodě. Tehdy vznikly prvosledové hlídky, a to v rámci celé republiky. Výrazně se zkrátily dojezdové časy a policisté v prvosledových hlídkách mají balistickou ochranu, dlouhé zbraně a také jejich výcvik je náročnější,“ dodal Kužel.

Ke střelbě v ostravské nemocnici došlo 10. prosince 2019 po sedmé hodině ranní. Dvaačtyřicetiletý Ctirad Vitásek tehdy vstoupil s pistolí do čekárny traumatologie, kde bez varování zasáhl celkem devět čekajících pacientů.

Co do počtu obětí jde o druhou nejhorší masovou vraždou v novodobých dějinách České republiky, a to hned po střelbě v Uherském Brodě v roce 2015.