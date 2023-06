ČR bude opravovat ukrajinské tanky T-64. Zamíří rovnou na frontu

Kolik tanků se bude modernizovat, se z bezpečnostních důvodů neuvádí. Část jich bude dodána na Ukrajinu ještě letos: „Pro VOP CZ je to skvělá příležitost opravovat techniku, která pak jde rovnou na frontu,“ řekl její ředitel Marek Špok.

Tanky T-64 ovšem neměla Česká republika nikdy ve výzbroji. „Modernizace bude probíhat pod technickým dohledem odborníků ukrajinské strany,“ dodal Špok. Popsal i to, co se s tanky, které byly desítky let ve skladech, bude dělat - kompletně se rozeberou a vymění se řada dílů, aby byly plně bojeschopné.