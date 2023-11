Církev potřebuje více vymítačů ďábla, tvrdí nový šéf exorcistů

Podle Orlity by řada katolických biskupů chtěla mít ve své diecézi aspoň jednoho či dva exorcisty. Často to však není možné. Biskupové si podle Orlity stěžují, že nemají mezi svými kněžími vhodné lidi pro výkon této služby. „Nestačí mít dobrou teologickou přípravu a být dobrým knězem, abyste mohli dělat exorcistu - chce to ještě něco víc,“ řekl v rozhovoru nový předseda AIE.