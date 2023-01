Číňané zavedli povinné testy pro cestující z ČR, sami je nepotřebují

„Od 8. ledna 2023 musí cestující z České republiky do Číny podstoupit 1× RT-PCR test do 48 hodin před nástupem na palubu přímého letu do Číny. Cestovat mohou osoby s negativním výsledkem testu a musí předložit čínskému celnímu orgánu zdravotní prohlášení,“ uvedla ambasáda na webu. Test je nutné absolvovat kdekoliv v akreditované laboratoři.