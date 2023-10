Chystá se screening první tisícovky obézních dětí

První tisícovka dětí mladší 11 let by se mohla zapojit do nového programu na prevenci obezity už v polovině příštího roku. Oproti původnímu plánu se projekt o půl roku opozdí. Počítá se ale s tím, že nezůstane jen u něj. Vzniká celonárodní screeningový program, do kterého se zapojí dětští praktičtí lékaři.

Foto: Profimedia.cz Vhodné pacienty vytipují praktičtí lékaři

Článek „Pilotní projekt je schválen pro tisícovku dětí a začít by měl v polovině roku 2024. Pokud všechno dobře dopadne, což doufáme, tak by se poté jednalo s pojišťovnami o rozšíření na celou skupinu dětí s nadváhou,“ řekl Právu vedoucí pracovní skupiny a dětský kardiolog Petr Jehlička. Původně lékaři doufali, že by se mohl spustit už od ledna. Zdržení nastalo kvůli administrativě a výběrovým řízením. Peníze se našly pro desetitisíce Podle Jehličky se už schválil i Národní screeningový program pro prevenci obezity u dětí pod záštitou Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), na který se našly peníze. Ten by se mohl týkat až 80 tisíc dětí. Zásadní ale bude, jak dopadne pilot. První tisícovku dětí chtějí lékaři sledovat minimálně rok. Rodiče své potomky ale nemohou nikam aktivně přihlásit. Vhodné pacienty ve věku 6 až 11 let vytipují sami praktičtí lékaři, kteří mohou nejlépe posoudit jejich zdravotní i psychickou vhodnost. Jednou z podmínek je, aby měly děti pouze nadváhu. Proti obezitě hrou. Děti dostanou fitness náramky Cílem celého snažení je, aby se svým životním stylem až k obezitě, která se těžko léčí, vůbec nepropracovaly. Praktici je nasměrují na organizátory projektu, kteří jim poskytnou speciální chytré náramky – ty budou po celý den sledovat jejich pohyb a zaznamenávat ho do mobilní aplikace. Večer do ní děti s pomocí rodičů zapíší i to, co v průběhu dne snědly. U dobrých potravin a pohybu je bude aplikace motivovat a povzbuzovat, u těch nevhodných bude snaha hravě je přimět ke změně. Vědci pracují i na tom, aby se jako „spoluhráči“ mohli zapojit i rodiče. „Je tam pozitivní soutěživost, kdy s nimi rodiče mohou sdílet informace a zapojit se,“ podotkla místopředsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Hana Cabrnochová. Pokud se podaří upravit i jejich přístup k pohybu a stravě, zvyšuje to šanci na úspěch u dětí. Pilotní projekt je schválen pro tisíc dětí a začít by měl v polovině roku 2024 Petr Jehlička, kardiolog Vybírají se ordinace Zatím není jasné, které ordinace praktiků se zapojí. Někteří mají obavu, že jim budou rodiče často volat s doplňujícími dotazy k náramkům. Zvažuje se proto zřízení infolinky nebo webu pod Národním screeningovým centrem. S nastavením a vhodným fungováním fitness náramků a mobilní aplikace pomáhají také vědci z Českého vysokého učení technického (ČVUT). „Aktuálně testují technické parametry fitness náramků pro děti a budou nám s tím dál pomáhat,“ objasnil Jehlička. Obezita je stále palčivější celosvětový problém, zejména u dětí. Ačkoliv je využívá moderních technologií slibné, potřeba je podle odborníků najit i další cesty, jak proti vývoji rychle zakročit. Jen v Česku se od roku 2006 počty obézních dětí víc než zdvojnásobily. Nadváhu má přibližně desetina dětí, další víc než 16 procent dětí je obézních. Vyplývá to z dat Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost za rok 2021. Těm všem hrozí později vážné zdravotní problémy. Zelený panáček má na britských semaforech svítit déle, lidé s nadváhou nestíhají přecházet