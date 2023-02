Chybně vykázané zdravotnické výkony ukáže aplikace

Někdy jsou lidé překvapeni, když zjistí, že si lékaři nechávají jejich jménem od pojišťoven platit za prohlídky a úkony, které nikdy neproběhly. Jak ale upozorňují samy pojišťovny, většinou se jedná o omyl a nikoliv úmyslné obohacování se na úkor nic netušícího pacienta, byť ani to nelze vyloučit.

To se hned dvakrát přihodilo Salimovi A., softwarovému vývojáři z Alžíru, který má už dvanáct let trvalý pobyt v Česku. Poprvé už v roce 2016, kdy ho horečka a bolest kloubů přivedly do jedné nemocnice na Moravě.