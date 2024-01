Vláda prodloužila kontroly na hranicích se Slovenskem

Česko prodlouží namátkové kontroly na hranicích se Slovenskem, oznámil ve středu na tiskové konferenci ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). A to o dalších 30 dnů, tedy do do 2. února 2024. Pokud by se tak nestalo, kontroly by ve středu o půlnoci skončily.

Foto: Jan Handrejch, Právo Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN)

Článek Kontroly, které mají bránit nelegální migraci přes české území, spustila vláda loni v říjnu a podle posledního rozhodnutí měly trvat do středeční půlnoci. Česko spustilo v koordinaci s Polskem kontroly na hranicích se Slovenskem 4. října původně na deset dní. Kontroly následně zavedly další země v regionu a stejně jako ČR je opakovaně prodlužují. Polsko koncem minulého roku oznámilo, že kontroly na hranicích se Slovenskem prodlužuje o měsíc do 1. února. Polsko prodlužuje kontroly na hranicích se Slovenskem