Cena vakcín proti RSV může lidi odradit

„Vakcíny něco stojí a lidé za tím nevnímají riziko RSV. Úhrada u takto nových vakcín významně ovlivňuje zájem či nezájem,“ poznamenal předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek.

Cena za jednu dávku se pohybuje kolem pěti tisíc korun. Tisícikorunu jako příspěvek na očkování nabízí svým klientům například Oborová zdravotní pojišťovna.

Až dva tisíce korun přispívá ze svého Fondu prevence všem věkovým skupinám Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. Stejnou částku budou moci od září čerpat lidé pojištění u Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP).

„Vždycky pracujeme s tím, co umožňuje náš rozpočet a jaký je náš cíl. Tím je motivovat osoby starší 60 let, aby investovaly do svého zdraví a chránily se,“ vysvětlil Právu ředitel VZP Zdeněk Kabátek, proč nemohl být příspěvek vyšší. „Je to příspěvek, ne úhrada. Proto je to nižší než celková cena vakcíny,“ dodal.

Jen u VZP, která je z pojišťoven největší, bude mít na příspěvek nárok 1,75 milionu lidí. Využít příspěvek by mohlo podle Kabátka asi 20 procent z nich, odhadem 340 tisíc pojištěnců. Podobný počet využívá i jiné příspěvky.

Způsob, jakým musí pojišťovny u každého očkování rozhodnout o příspěvku pro pacienty, považuje vakcinolog Chlíbek za zkostnatělý.

„Za mě je správné, aby řekly určitou částku, kterou přispějí pacientům na očkování bez ohledu na to, jaké to očkování bude. Každé je důležité a oni nemusí řešit, jestli to bude RSV, HPV nebo chřipka,“ dodal.

S rozvážením prvních dávek do ordinací praktických lékařů se začalo v minulých dnech, jak Právu potvrdil mluvčí distributorské společnosti Avenier Martin Nesrsta. Zatím jde podle něj jen o několik málo dávek, objednává se po kusech.

Zájem se pravděpodobně o něco zvýší ke konci září, kdy začnou praktici o vakcíně pacienty aktivně informovat. Zatím to ve sdružení neprojednali.

„Nicméně zatím narážíme na cenu vakcíny. I s příspěvkem 2000 korun, který VZP chystá, je třítisícový doplatek tak velké číslo, že o to bude pravděpodobně marginální zájem,“ myslí si 1. místopředseda Sdružení praktických lékařů Michal Bábíček.

Brzy i pro kojence

RS viry ohrožují zejména malé děti a seniory. Onemocnění dýchacích cest u nich může vyvolat vážné komplikace nebo zápal plic. Dramatická situace byla na přelomu letošního roku s menšími dětmi, které zaplnily řadu nemocničních oddělení.

V Česku se zatím nijak systematicky nesleduje, jak je to s hospitalizacemi kvůli nákaze RS viry. Každoročně podle odborníků v Evropě zemře v důsledku nemoci asi 20 tisíc lidí.

Vakcíny jsou zatím dostupné jen pro starší 60 let a pro těhotné. Nejvhodnější doba k očkování je sice teď na podzim, jelikož se nákaza šíří hlavně na přelomu podzimu a zimy, aplikace je ale možná kdykoliv.

Před pár dny posvětila Evropská komise schválení vakcíny i pro kojence do šesti měsíců. Brzy by se tak mohla dostat i do Česka.