Čech, který přiletěl z Izraele: Vyprázdnilo se peklo

„Izraelci si z raket nikdy tolik nedělali, mají hroší kůži. Ale to, co se stalo v sobotu 7. října, je bezprecedentní akt, který Izrael ještě nezažil. Nikdo to nečekal, ani ve snu jsme si nedokázali představit, že teroristé přijdou a bez skrupulí budou zabíjet ženy, děti, staré i mladé,“ vypráví muž, který minulý čtvrtek přiletěl s dalšími českými občany vládním speciálem v rámci repatriačního letu do Prahy.