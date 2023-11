Bojujeme za naše děti, burcují odbory před stávkou ve školách

Odbory svým organizacím doporučují svolat členskou schůzí s účastí všech zaměstnanců a projednat možnosti zapojení školy do protestů. Ředitel by měl co nejdříve dostat písemné vyrozumění o důvodech stávky, datu vyhlášení, době jejího trvání a počtu zapojených zaměstnanců. Iniciátoři by rovněž měli zaslat zaměstnavateli jmenný seznam stávkujících.