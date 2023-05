Bláznivé. Prosadili valorizaci pojišťovnám, teď ji chtějí krátit

Sotva uplynul rok, kdy se o jeho uzákonění vedl v dolní komoře lítý boj s mnohahodinovými obstrukcemi.

Sám šéf státní kasy Zbyněk Stanjura (ODS) tehdy ujišťoval, že to bude fungovat podobně jako u důchodů: „Systém je vyzkoušený a funguje dobře i v okamžiku, kdy je vysoká inflace jako v letošním roce.“

Poslední měsíce ale resort financí otáčí. Jak upozornil Deník N, trvá na tom, že stejně jako se snížila valorizace důchodů, mělo by se to solidárně udělat i pro platby za pojištěnce.

O tom ale nechtějí na ministerstvu zdravotnictví ani slyšet. „Nepočítáme s tím, že by se měly ve vzorci dělat jakékoli změny,“ reagoval pro Právo mluvčí resortu Ondřej Jakob.

Automatický mechanismus pro platby, které stát odvádí za děti, seniory a nezaměstnané na státní pojištění, začne fungovat od příštího roku. Opoziční poslanci i část vládních jsou přesvědčeni, že by se do něj znovu sahat nemělo. Musel by se ostatně opět změnit zákon.

„Přijde mi zvláštní, že když jsme ten mechanismus vybojovali, abychom ho hned měnili,“ řekl lidovec Tom Philipp. „Jak to dopadne, jsme věděli a ministerstvo financí říkalo, že to ufinancuje, tak by mi přišlo bláznivé to teď měnit,“ dodal.

Podobně mluví místopředsedkyně STAN Michaela Šebelová. „Ten mechanismus jsme složitě vybojovávali a připadá mi, že to bylo nastaveno rozumně. Takže bych do toho já osobně nezasahovala,“ řekla Právu.

Opozice brojila už před rokem proti snížení plateb pojišťovnám, neboť vládním zásahem přišly o 14 miliard korun, které tím měl stát ušetřit. Vláda argumentovala, že pojišťovnám se peníze vrátí zavedením pravidelné roční valorizace. Tu teď chce dodatečně zbrzdit.

„Někdo to bude muset zaplatit“

„Rozhodně bychom jako opozice se snížením nesouhlasili, protože by nebyl dostatek peněz na kvalitní a dostupnou léčbu, tak jak jsme na ni zvyklí teď. K souhlasu s valorizačním vzorcem jsme se dostali poměrně těžce,“ upozornil Jiří Mašek z ANO.

Připomněl spory, z jakého základu by se měly platby počítat. Aktuálně jde měsíčně z rozpočtu 1900 korun na každého z bezmála šesti milionů státních pojištěnců.

Z tohoto základu má vycházet výpočet od ledna příštího roku. Státní platby do zdravotnictví by po­dle schváleného zákona rostly o inflaci a o polovinu růstu reálné mzdy, jako tomu dosud bylo u důchodů.

Karla Maříková z SPD se navíc obává, že by jen u změny valorizace nezůstalo.

„Pokud dojde k navyšování plateb za státní pojištěnce pomaleji, můžeme očekávat, že vláda přijde později s diskusí také o vyšší míře spoluúčasti pacientů či zvýšení sazeb pojistného, protože někdo to bude muset zaplatit,“ napsala Právu poslankyně.

Opatrný postoj zaznívá z ODS. „Kategoricky proti ne­jsem, ale abych mohla říct, že mi to dává smysl, tak bych musela vidět vzorec, podle kterého se to vypočítává, a vidět, jaký by to mělo dopad na státní rozpočet,“ řekla Právu Renáta Zajíčková.

„Musíme se ale zabývat všemi možnostmi, jak rozpočet ozdravit,“ dodala.