Baťovský most jde k zemi, rozhodl kraj

Ke stavbě v těchto dnech přijíždí množství lidí, naposledy si ji chtějí zvěčnit. „Je to velká chyba. Jakmile jsem zjistil, že půjde k zemi, hned jsem přijel. Zachoval bych tuto stavbu jako technickou památku. Měli bychom si více vážit podobných staveb, které nám připomínají naši historii. Investují se peníze do rekonstrukcí staveb v horším stavu a většího stáří, tak proč někomu leží v žaludku zrovna tento most?“ ptá se Pavel Šmíra z Vyškova.

„Beton se drolí a mohl by být nebezpečný pro projíždějící auta. To jsme nechtěli riskovat. V tomto případě musí nostalgie ustoupit zdravému rozumu,“ sdělil Právu hejtman Zlínského kraje Radim Holiš (ANO).

Demoliční firma si na bourání vyhradila termín od 14. do 31. srpna. „Stav betonového objektu zhodnotila odborná mostní diagnostika šestým stupněm ze sedmi, tedy jako velmi špatný. Beton po více než osmdesáti letech působení povětrnostních vlivů je silně zvětralý a hrozí, že by se mohl ještě více drolit,“ vysvětlil mluvčí Ředitelství silnic Zlínského kraje Vojtěch Cekota.

„Byla by namístě vize takovou stavbu zachovat a využít ji pro destinační marketing kraje, Ludkovice by z toho mohly profitovat. Ale je to věcí odborníků, kteří o tom rozhodují. Bude to jejich nejlepší pracovní rozhodnutí a v případě, že by stavbu nebylo nutné bourat, pak i věc svědomí,“ dodal Petr Kopčil z Nadace Jana Antonína Bati.