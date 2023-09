Barrandovský most je opět průjezdný

„Rampa z ulice K Barrandovu a most jsou průjezdné, nyní probíhá odstranění objízdné trasy a od 3. září začínají práce na předpolích mostu,“ uvedla Lišková krátce před 21:00.

Most se znovu otevřel v mírném předstihu, jeho zprůjezdnění TSK plánovala v noci na neděli. Otevření předcházely zátěžové zkoušky v noci ze středy na čtvrtek a ze čtvrtka na pátek. Na most při nich najelo šest naložených nákladních aut.

Letošní opravy mostu zahájili silničáři 15. května. Spolu s pracemi na rampě z ulice K Barrandovu zahrnovaly také opravu levé poloviny jižního mostu ve směru ze Smíchova do Braníku.

Dokončovací práce na předpolích na modřanské a smíchovské straně by měly skončit nejpozději do 15. září.

Součástí budou úpravy povrchu v místě napojení silnice z ulice K Barrandovu na most, stavební úprava místa, kde se odděluje od mostu sjezd do Modřanské ulice, a napojení předpolí na most.