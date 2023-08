Balák podal dovolání v kauze těžby v Lánské oboře

Balákovi původně hrozil vyšší než peněžitý trest, ale soudy na něj musely pohlížet jako na dosud bezúhonnou osobu, přestože už byl jednou pravomocně odsouzen právě za projekt zpevnění levých břehů kolem Klíčavy. Dostal za to loni v březnu tři roky vězení, jenže dva dny po rozsudku mu tehdejší prezident Miloš Zeman udělil milost, tudíž nemá toto odsouzení v rejstříku trestů.

„Dovolání jsem podal před pár dny. Tvrdím, že věc, za kterou jsem byl odsouzen k peněžitému trestu, se nestala. Naopak je to úplně obráceně. Tam nedošlo k žádné škodě, ale zachránil jsme poměrně významné finance pohybující se kolem částky šest milionů korun pro lesní správu. Proto je to pro mě absolutně nepochopitelný verdikt,“ tvrdí Balák.

„Léčba pokračuje velmi zdárně, podstupuju chemoterapii a bioterapii s tím, že v nejbližší době budu zařazen do programu chirurgického zákroku na nádor. Bohužel tím, že už se u mě objevily metastáze v játrech a v měkkých tkáních, tak doba léčení nebude krátká. Nálezy tam zatím stále jsou, ale výrazně se to zmenšilo, takže jsem optimista,“ přiblížil Balák.

Doufá, že by se mohl dát dohromady a ukončit pracovní neschopnost do konce letošního roku. Pak bude záležet na dohodě s vedením LSL, ale je pravděpodobné, že příští rok už by jejím zaměstnancem nezůstal.