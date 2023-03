Balák: Odsuzující rozsudek je pro mě nepřijatelný, podám dovolání

Vnímám to tak, že jsem potrestán za to, že jsem pracoval pro Miloše Zemana, protože žádná taková skutečnost, za kterou jsem byl odsouzen, se nestala.

Žádná škoda nevznikla, není to pravda. Pro mé odsouzení nejsou žádné důkazy ani žádné svědecké výpovědi, prostě žádná skutečnost. Veškeré znalecké posudky, které si v tomto případu dělala policie, jsou v můj prospěch.

Takže vůbec nerozumím tomu, na základě čeho mě mohli takto odsoudit. Pro mě je to absolutně nepřijatelné, od začátku svou vinu popírám, a je to pro mě velké zklamání, zejména ve vztahu k práci české justice.

Určitě to budu zvažovat, protože věřím v to, že v každé demokratické společnosti existují způsoby, jak se legálně domoci svého práva.

Je to úplně čerstvé a musím to nejprve zkonzultovat se svými právními zástupci, ale jsem přesvědčen o tom, že ano.

Je to tak. Na vyšetření mi v únoru našli nádor v tlustém střevě a jsou tam ještě další nálezy, metastáze, v jiných vnitřních orgánech. Ale má to řešení, a nikoli mortální dopad.

V tuto chvíli jste v pracovní neschopnosti a lesní správu jako řadový zaměstnanec neopustíte, jak jste dříve uvedl v rozhovoru pro Právo, že to máte v plánu na jaře?

Je to podle zákoníku práce, takže zůstávám na nemocenské do té doby, než se uzdravím. Pak se to teprve bude řešit.