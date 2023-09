Volkswagen se zaměří na jízdní kola

Německá automobilka Volkswagen se rozhodla jít s dobou. Prostřednictvím dceřiné firmy investuje do budoucnosti a rozšíří své portfolio o půjčování jízdních kol. Společnost Volkswagen Financial Services proto koupí podíl v nizozemské firmě Bike Mobility Services (BMS), s jejíž mateřskou společností Pon již spolupracuje při pronájmu automobilů. Oznámil to Volkswagen na veletrhu IAA Mobility v Mnichově. Finanční podrobnosti transakce nezveřejnil.

Foto: Volkswagen Oliver Blume, šéf koncernu Volkswagen.

Článek BMS působí na trhu leasingu jízdních kol se značkami Business Bike, Lease A Bike a B2Bike. Mateřská firma Pon je největším výrobcem jízdních kol na světě. Volkswagen chce investicí využít trendu, kdy firmy doplňují své tradiční vozové parky o jízdní kola. „Systematicky pokračujeme v transformaci a důsledně rozvíjíme další atraktivní zdroje příjmů v oblasti udržitelné mobility," řekl generální ředitel koncernu Volkswagen Oliver Blume. Skupina očekává, že podíl v BMS jí otevře nový, lukrativní segment podnikání v Evropě a v USA.