Obří čínský developer se závazky 150 miliard dolarů je v rekordní ztrátě

Společnost varovala, že pokud by se kvůli odmítnutí odkladu dostala do platební neschopnosti, „finanční výkonnost skupiny by se v budoucnu dále zhoršovala“.

„Skupina by nemusela být schopna splnit finanční závazky plynoucí z těchto půjček, což by mohlo vést k jejich nesplácení a k následnému nesplácení některých dalších půjček,“ uvedla společnost podle BBC v žádosti o odklad v Hongkongu.

Celkem má Country Garden závazky ve výši 150 miliard dolarů (3,3 bilionu korun). Pokud by nevyplatila výnosy ani v září, technicky by zbankrotovala, stala by se tak další čínskou developerskou firmou, která se dostala do platební neschopnosti po firmě Evergrande.