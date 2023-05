Může přibýt až 40 tisíc cizinců na práci

Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) je pro to, aby se průměrná imigrace z let před válkou na Ukrajině více než zdvojnásobila.

„Musíme pracovněmigrační politiku upravit. Když odhlédnu od loňského roku, který ovlivnila válka na Ukrajině a příchod válečných uprchlíků, tak nám ročně přichází zhruba 30 tisíc lidí. Podle našich studií bychom do roku 2030 potřebovali toto číslo navýšit o dalších 40 tisíc lidí, kteří by k nám přicházeli z bezpečných zemí,“ prohlásil Jurečka minulý týden na setkání s novináři.

Z firem oslovených v průzkumu pro Právo 16 procent už zahraniční pracovníky zaměstnává a dalších 16 procent to vážně zvažuje. Většina podnikatelů se shoduje, že stát by měl zaměstnávání cizinců více podporovat.

„Pokud je člověk šikovný, tak zaměstnám kohokoliv. A přinese-li mi do firmy to, co potřebuji, tak nevnímám to, jestli to je cizinec nebo Čech,“ prohlásila majitelka módní značky Goci Naďa Gocmanová.