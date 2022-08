Energetická krize může vést k ohrožení politického systému

Blažek reagoval na návrhy některých opozičních poslanců, podle nichž by se Sněmovna měla na nynější schůzi přednostně zabývat opatřeními proti rostoucím cenám energií. Předsedkyně opozičního klubu ANO a bývalá ministryně financí Alena Schillerová Blažkovo vystoupení ocenila.

„Nebudu dělat teď nic jiného než nacházet takové právní řešení, aby to šlo,“ zdůraznil Blažek. Stát podle něho nemusí určit cenovou hladinu, ale ohraničit marže výrobců a obchodníků. Nemusely by pak podle ministra vznikat spory o náhradu škod, protože, jak míní, na zisk neexistuje právní nárok.

Asociace krajů dnes vyzvala vládu k regulaci cen plynu a elektřiny pro domácnosti od příštího roku. Kabinet by podle ní také měl určit státního obchodníka s energií, jemuž by ji firmy musely prodat. Vláda by měla podle asociace také směřovat k tomu, že získá stoprocentní podíl ve výrobních kapacitách energetické společnosti ČEZ.