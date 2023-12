Ze zámečku v Brdech je turistický hit

Expozice připomínající přírodu i vojenskou historii Brd se pro veřejnost otevřela 2. srpna a do poloviny listopadu ji navštívilo skoro 6400 lidí. Přitom nejde o cíl, ke kterému přijedete autem a máte to pár kroků. Od nejbližšího parkoviště na okraji Strašic je to 2,5 kilometru.

„Nejvíce návštěvníků volí právě tuto trasu. A je to znát – parkoviště s pětadvaceti místy bývá přeplněné. Už jsme měli kvůli nesprávně zaparkovaným autům i pár stížností. Naopak hospodští, stánkaři a obchodníci si zvýšený zájem pochvalují,“ podotkl Hahner. „Rapidně se nám zvýšila také návštěvnost našeho Muzea středních Brd. Řada turistů zavítá do obou cílů.“

Situaci kolem parkování chce obec vyřešit do začátku příští sezony. „Jednáme s majitelem sousedního pozemku o odkupu nebo směně. Pokud se to podaří, mohlo by zde být kolem šedesáti parkovacích míst, a to už by mělo postačovat,“ doplnil Hahner.