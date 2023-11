Praha je druhou nejkulturnější metropolí světa

Mezinárodní magazín Time Out na základě průzkumu mezi 21 tisíci rezidenty světových metropolí vybral ty vůbec nejkulturnější pro letošní rok a Praha skončila na krásné stříbrné příčce. První místo putovalo do Střední Ameriky a třetí do Afriky.

Foto: Profimedia.cz Praha je druhou nejkulturnější metropolí roku 2023.

Žebříček, jehož výsledky přinesl Daily Mail, zohledňoval nejen možnosti kultury v daném městě, ale i její dostupnost. Tento faktor vyřadil z předních příček kupříkladu Londýn, Paříž a New York. První místo získalo možná trochu překvapivě Mexico City. Město je magazínem popisováno jako kosmopolitní a charizmatické a jeho kulturní scéna pak má být kvalitní, rozmanitá a cenově dobře dostupná. „Zatímco architektura, divadla a pouliční průvody jako Den mrtvých si u respondentů vysloužily přikývnutí, byla to právě velkolepá muzejní scéna, která vyvolala největší ohlas. Muzea hlavního města Mexika vystavují vše od aztéckých artefaktů přes lidové umění až po surrealistické malby, mnohé z nich jsou navíc umístěny ve skvostných budovách," přiblížil Time Out svou volbu vítěze. Foto: Profimedia.cz Mexico City si své obyvatele získalo muzei. Za všechny instituce byly jmenovány Palác umění a Muzeum Soumaya, které mají buď volný vstup, nebo jsou o nedělích pro rezidenty otevřené zdarma. Praze to „vyhrály" i věže Praha je v tomto směru velmi nízkonákladová, jako svou oblíbenou kulturní aktivitu totiž dotázaní nejčastěji zmiňovali procházky historickým centrem, které nic nestojí. Praha mezi nejlepšími turistickými destinacemi podle Lonely Planet. I díky pivu Panorama pražských věží, obloukových mostů přes Vltavu a paláců z Prahy činí „skutečné muzeum pod širým nebem". Stověžatá matička však nejenže dobře vypadá, ale nabízí také četné příležitosti pro vystupující umělce. V tomto kontextu bylo zmíněno Národní divadlo jako ideální scéna jak pro klasické koncerty, tak pro operu. Podle spisovatelky Yareny Fadiloglulariové se v Praze stále něco děje bez ohledu na roční období. V počátku roku je to Pražské jaro, v létě festivaly Letní Letná a Metronome, na balety, operu a současné umění v MeetFactory je údajně vždy ta správná chvíle. Afrika, Střední Amerika i Evropa Třetí místo obsadilo Kapské Město, které je popisováno jako nesmírně multikulturní. Tamní obyvatelé svou metropoli hodnotili jako velmi kvalitní, co se kultury týče, a zároveň značně rozmanitou. Foto: Profimedia.cz Kapské Město zaujalo diverzitou. Z konkrétních uměleckých kratochvílí byly jmenovány každoroční průvod Kaapse Klopse, kabaret a komedie. Kaapse Klopse se ve městě pravidelně koná 2. ledna a bývá nazýván druhým Novým rokem. Tisíce pěvců a hudebníků oděných v pestrých barvách vyrazí do ulic v reji reprezentujícím jeden z nejznámějších uměleckých počinů v celé Africe. Čtvrté skončilo argentinské Buenos Aires zejména kvůli tangu a knižní kultuře. Jako páté se umístily řecké Atény, které jsou kulturní metropolí „odjakživa". 10 Nejkulturnějších metropolí roku 2023 1. Mexico City, Mexiko 2. Praha, Česká republika 3. Kapské Město, Jihoafrická republika 4. Buenos Aires, Argentina 5. Atény, Řecko 6. Edinburgh, Skotsko 7. Vídeň, Rakousko 8. Madrid, Španělsko 9. Florencie, Itálie 10. Melbourne, Austrálie