Zájem turistů o České Švýcarsko je velký. Nevadí jim ani déšť

Zatímco na Pravčické bráně bývá nyní především o víkendech velmi rušno, do hotelů, penzionů a restaurací ve Hřensku se turisté zatím nehrnou. „Proti minulým letům v tomto období je zájem o služby zhruba poloviční. Turisté si většinou jen prohlédnou, co oheň napáchal, vyšlápnou si na Pravčickou bránu, někteří si pak dají oběd a jedou domů,“ uvedl starosta Hřenska Zdeněk Pánek (nez.) s tím, že jen málokdo z návštěvníků se v obci ubytuje.

Starosta věří, že se do obce turisté ve velkém vrátí po zpřístupnění soutěsek a Gabrieliny stezky. Přeje si, aby to bylo co nejdříve na jaře. To ale není zdaleka jisté. Obec, která soutěsky spravuje, stále čeká na verdikt geologů, který určí, kdy a v jaké míře v nich bude moci zahájit opravy. „Čeká nás spousta práce,“ uvědomuje si Pánek.