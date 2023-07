Za turisty se k Máchovu jezeru stahují i zloději

„Podobně jako tu funguje turistika za odpočinkem, tak je s ní spojené i to, co bychom mohli nazvat turistikou kriminální. Oblast, jako je Máchovo jezero a jeho okolí, přitahuje i skupinu lidí, kteří cíleně vyhledávají turisty hustě obsazené oblasti a využívají toho, že řada lidí v atmosféře prázdnin ztrácí pozornost,“ popsala Právu mluvčí policie Ivana Baláková.

Nejčastějšími trestnými činy, které musí policisté vyšetřovat, jsou krádeže odložených věcí. V kempech mizí jízdní kola, mobilní telefony i peněženky. „Často vyšetřujeme i krádeže vloupáním – do stanů, chatek i do aut,“ líčí policejní mluvčí.

Podobnou neblahou zkušenost minulý týden získalo i pět mladých žen z Ústeckého, Jihomoravského a Královéhradeckého kraje, které společně vyrazily na dámskou jízdu do chatky u Máchova jezera. „Hned první noc se do chatky někdo vloupal v době, kdy jsme byly na diskotéce. Čtyřem z nás zmizely peněženky s osobními doklady, penězi a platebními kartami. Zmizely dokonce i klíče od vypůjčeného služebního auta,“ popsaly ženy policistům.

„Platí to, co často opakujeme a zdůrazňujeme. Pokud o něco nechceme přijít, tak to nesmíme ztratit z dohledu. Neměli bychom to ponechávat ve stanech nebo chatkách, ale mít to zabezpečené, například v rámci služby bezpečnostních schránek, pokud v kempu funguje,“ nabízí jedno řešení Ivana Baláková.