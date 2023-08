Za cibulí v mnoha podobách na slavnost k sousedům

Jde o místo, které Jihomoravané velmi dobře znají, vždyť je od Brna co by kamenem dohodil, tedy jen asi 50 minut jízdy autem, a dokonce tam jezdí z Brna i přímá autobusová linka 104. Za především dobrým jídlem, ale i zábavou, se můžete vydat na tamní vyhlášené Cibulové slavnosti, které se konají do neděle 13. srpna.