Z polských lázní Świeradów k rozhledně na jizerském Smrku

Nacházíme se nedaleko česko-polských hranic, kde hory přecházejí v rozsáhlou rovinu. Několik kilometrů nás dělí od Nového Města pod Smrkem, ze kterého sem vede silnice, autobus vás o víkendu zaveze ke státní hranici, pak již musíte do Świeradowa po svých.

Do Świeradowa se jezdí v létě v zimě, z místa se stalo významné dolnoslezské rekreační středisko. V poslední době sem neláká jen Lázeňský dům z roku 1899 s proslulou 160 metrů dlouhou dřevěnou secesní kolonádou a 46metrovou hodinovou věží, ale hodně táhne na blízkém návrší postavená Ścieżka v chmurach (Stezka v oblacích, Sky Walk), zkrátka podobné monstrum, jaké najdete na Dolní Moravě. Dokonce se tu chlubí, že česká věž je starší sestrou polské.

Výhled nahoře není nijak ohromující, ale to si vyzkoušejte sami, do výšky 62 metrů vystoupáte po chodníku s délkou 850 metrů, dolů to můžete vzít 105metrovým toboganem.