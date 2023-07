Z letadla vykázali cestujícího, který nadával matce s plačícím dítětem

K incidentu došlo na lince z londýnského letiště Stanstead do Cagliari na Sardinii minulý čtvrtek. Podle svědků začal muž na matku s dítětem křičet, ať svého potomka utiší. Posádka cestujícího požádala, aby se uklidnil, což odmítl, a dožadoval se hovoru s kapitánem. Kvůli rostoucímu napětí začalo dítě křičet ještě víc, informuje s odkazem na svědky server Independent .

„Děti tohle dělají, když jim brzký let naruší spánek. Jako rodič s tím nedokážete nic udělat,“ okomentoval incident svědek, jenž si nepřál být jmenován. „Je to nepříjemné, ale jde o součást života. Není to ničí chyba, což ale cestujícímu nedošlo,“ doplnil svědek.