Z fontány di Trevi se ročně posbírá přes milion eur. Na dně občas leží i zubní náhrady a pupeční šňůry

Mince se ze dna fontány sbírají dvakrát týdně, tedy vždy, když se trochu nakupí. Za rok 2022 napočítala organizace Caritas kolem 1,4 milionu eur (přes 35 milionů korun), za rok 2023 to má být ještě víc, uvádí server Independent. Je to značně vysoká částka, však také Řím patří k nejnavštěvovanějším městům planety, ročně do něj zavítá asi 21 milionů turistů.