Vypolstrovala si zadek, aby nemusela platit za nadrozměrné zavazadlo v letadle

Oblečení či knihu při nástupu do letadla nějak zamaskujete, i když letíte s hodně nízkonákladovými aeroliniemi. Co ale udělat s plným batohem, který vám přebývá k příruční tašce? To už je těžká písemka. Ne však neřešitelná, jak na sociální síti TikTok ukázala uživatelka Shewana.

Ta si přebývající batoh prostě nacpala do kalhot v oblasti pozadí. Kolem pasu si pak uvázala bundu, a působila tak dojmem, že prodělala zvětšení a modelaci hýždí brazilskou metodou, v originále Brazilian Butt Lift. A ono to prošlo.

S nástupem do letadla amerických nízkonákladových aerolinek Frontier neměla dle serveru Independent sebemenší problém. Na sociální síti se jí dostalo nejen velkého množství zhlédnutí její vychytávky, ale i pochval od sledujících, kteří to chtějí v případě potřeby též vyzkoušet.

Pasažérce poněkud nahrávalo do karet, že vstříknutí vlastního tuku do pozadí a jeho pozvednutí je v Americe zaprvé poměrně oblíbenou procedurou, zadruhé se v zemi nikdo zbytečně nechce dostat do potíží kvůli hodnocení či zkoumání vzhledu kohokoli.

Otázkou je, jak by nápad nacpat si před nástupem do letadla cokoli do kalhot obstál u pasažéra v evropských luzích a hájích. Podobné jednání by totiž při důkladné prohlídce mohlo přijít dost draho.