Výlet pro nejbohatší: S výhledem na planetu Zemi ze záchodového prkénka

Říká se, že svět je malý. A společnost Space Perspective to vzala doslova. Cestovatelům, kterým nestačí možnost poznávání bezmála dvou set světových zemí, už v roce 2020 představila projekt kosmického salonku Neptun, který zájemce přepraví „na okraj vesmíru“.

Neptun má být nápadnou kosmickou lodí ve stylu balonu, kde bude moci až osm pasažérů v příjemném prostředí popíjet koktejly s výhledem na vzdalující se Zemi. Nemůže tak chybět komfortní posezení či menší bar, ale ani živé květiny, aby se cestující cítili co nejpříjemněji.

Na šestihodinových letech v ceně blížící se třem milionům korun se turisté vznesou do výšky asi 30 kilometrů, odkud má být dobře vidět zakřivení Země i vesmírná temnota. První cesta by se měla uskutečnit do konce roku 2024 a letenky si už zakoupilo 1650 zákazníků.