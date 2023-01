Výběr poplatků z pobytu zlepší e-Turista

„Funguje to bezvadně. Máme volnější ruce,“ potvrdil ředitel aparthotelu Sv. Vavřinec v Peci pod Sněžkou Martin Venglář.

„Poskytovatelé ubytovacích služeb mají díky e-Turistovi více času věnovat se hostům,“ řekl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti). „Nepočítáme s tím, že e-Turista, až se naplno rozjede, bude pro ubytovatele povinný. Nicméně měl by být natolik efektivní, že většina z nich by ho mohla ráda využívat. Cílem je podnikatelům v cestovním ruchu co nejvíc usnadnit jejich práci,“ podotkl.