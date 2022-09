Ve Zlatých Horách otevřeli nové přeshraniční cyklookruhy

Celkem tak podle něj vzniklo 188 kilometrů nových cyklotras s převýšením více než 3800 metrů. Přibyly i dvě nové nabíječky pro elektrokola, a to v centru Zlatých Hor a u velmi navštěvovaného turistického cíle Poštovní štoly. „Na trasách bylo instalováno i devět nových map a opraveny čtyři stávající,“ konstatoval Tomáš Rak.

Zlatohorské okruhy vycházejí z projektu Yes Cyklo, který vznikl před několika lety na jesenické straně Jeseníků. Celkem se v jeho rámci už vyznačilo 568 km cyklotras, z toho 347 km na Šumpersku, 221 na Jesenicku a 188 na Zlatohorsku.

„Čas ukázal, že je to skvělý produkt. Cyklisté ho hojně využívají. Pokračovat budeme i v příštím roce, a to na Staroměstsku, kde vznikne další hustá síť cyklookruhů. Věříme, že to pomůže rozvoji cestovního ruchu v našem regionu,“ dodal hlavní iniciátor vzniku celého projektu, starosta České Vsi Petr Mudra (nezávislý).