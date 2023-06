V Olomouci vyrůstá obří svatá Pavlína

Patronka města zemřela 6. července roku 302. Pro svou zbožnost byla svržena do hluboké jámy a zaházena kamením a hlínou. Papež Řehoř XV. daroval Olomouci v roce 1622 její ostatky. Zdejší radní ji pak za patronku města prohlásili 23. října 1623, když po průvodu s jejími ostatky ustoupila morová nákaza, která Olomouc postihla.

Svátky zasvěcené sv. Pavlíně slavívali Olomoučané pravidelně ještě v první třetině 20. století. Tradice byla oživena v roce 1995 včetně průvodu s ostatky světice, které jsou tradičně převáženy u příležitosti červnových Svátků města na kočáru v jeho čele od radnice do chrámu sv. Mořice.

„Socha bude po dokončení ztvárňovat příběh o tom, jak svatá Pavlína dává nemocným sužovaným morovou epidemií napít zázračnou vodu z lampičky, která byla přivezena s jejími ostatky z Říma do Olomouce. Ti se po napití z lampičky uzdraví,“ řekl Právu Lemon.

Jak svatá Pavlína vypadala, není známo. To těm, kteří ji ztvárňují, nabízí prostor pro fantazii. „Nevycházel jsem z žádného předobrazu, obličej je vymyšlený. Chtěl jsem, aby svatá Pavlína vypadala mladě, protože zemřela v mladém věku,“ podotkl umělec.

Po dokončení bude podle něj dílo ošetřeno hloubkovou penetrací, takže bude odolávat nejen dešti, ale i drobným kroupám. Vše má být hotovo do 2. června. „Pokud počasí dovolí, mělo by sousoší na Horním náměstí stát až do konce září,“ sdělila Právu mluvčí olomouckého magistrátu Jana Doleželová. Několikametrová socha z písku zdobila prostranství před historickou radnicí v Olomouci poprvé loni. Měla podobu Marie Terezie.