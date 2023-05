Na Lipně je atrakcí i návštěva podzemí vodní elektrárny

Prohlídka trvá přibližně hodinu a půl a lidé se během ní dostanou k turbínám a generátorům nebo třeba k tříkilometrovému tunelu, kterým voda elektrárnu opouští poté, co vyrobila bezemisní elektřinu. Zúčastnit se mohou jen předem registrovaní návštěvníci starší 15 let. Měli by přitom být v dobré fyzické kondici a netrpět obavami z výšek a uzavřených prostor. Zájemci se mohou registrovat na www.cez.cz/lipno2023.