V Egyptě zpřístupnili 4000 let starou hrobku, dosud nejstarší

Hrobka patřila Meruovi, vysoce postavenému úředníkovi na dvoře faraona Mentuhotepa II. z 11. dynastie, který vládl do roku 2004 před naším letopočtem. „Jedná se o první lokalitu z tak raného období v západních Thébách, která byla zpřístupněna návštěvníkům,“ cituje agentura prohlášení ministerstva ředitele památkového úřadu v Horním Egyptě Fathího Jásína.

Hrobka je vytesaná do skály a zrestaurovalo ji Polské centrum pro středomořskou archeologii při Varšavské univerzitě a egyptská Nejvyšší rada pro starožitnosti. Stála naproti uličce pro procesí do chrámu Mentuhotepa II., zahrnuje chodbu vedoucí do obětní kaple s výklenkem pro sochu zesnulého.