V Beskydech se v sobotu lyžovalo jen někde

Jedním z nich bylo i lyžařské středisko Bílá v Beskydech. V sobotu zde mohli lidé lyžovat na všech sjezdovkách. „Ráno byl sníh super, teď jak se otepluje, tak už je těžší a mokřejší, ale pořád je to dobrý. Jsme nadšení, že neprší a můžeme si to užít,“ svěřila se Právu Magdaléna Volná, která si přijela do Ski areálu Bílá zalyžovat s celou rodinou. „Máme to tu rádi. Už se těšíme na oběd, jak si dáme kyselicu nebo fazolačku,“ usmívala se žena a dodala, že snad se brzy ochladí, a ještě připadne sníh.

Průměrná návštěvnost

Podle provozovatele Ski areálu Bílá Jaroslava Vrzguly byla v sobotu průměrná návštěvnost. „Každopádně je to dnes lepší než minulý víkend, kdy vytrvale pršelo. Na to, že jsou jarní prázdniny a konec února, tak bychom o tomto víkendu čekali nadprůměrnou návštěvnost,“ líčil Vrzgula.

Ve ski areálu Bílá letošní sezonu zatím nemuseli přerušovat. „Nicméně je to taková sezona nahoru dolů, je to špatné. Jeden týden krásně mrzne a jsou skvělé podmínky a další týden proprší. Teploty lítají mezi plus 10 k minus 10,“ popisoval provozovatel velmi oblíbeného beskydského lyžařského střediska.

Dodal, že zatím fungují všechny sjezdovky, v sobotu na nich bylo v průměru 30 centimetrů sněhu. „Ještě minulý týden jsme si mysleli, že máme sníh až do dubna. A pak přišlo to velké oteplení, déšť a teplý vítr a sněhu razantně ubylo. Máme z toho necelou polovinu. Nezbývá než doufat, že něco ještě nasněží. Pokud teploty spadnou k mínus pěti stupňům, tak ještě nasněžíme uměle. Možná v noci z neděle na pondělí a z pondělí na úterý,“ popisoval.

Běžně se zde lyžuje do začátku dubna. Jestli tomu tak bude i letos, nedokáže provozovatel Ski areálu Bílá říct. „Letos je to opravdu velmi těžké předpovědět. Ty výkyvy počasí jsou obrovské. Byli bychom rádi, kdybychom do konce března vydrželi.“