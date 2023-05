Už deset let z českých lesů odnáší tašky plné odpadků

Vyrazí-li na výlet do přírody, tak vždy s igelitkou. A nikdy se nevrátí domů, aniž by tašku nenaplnil odpadky, které zde vyhodili neukáznění turisté. Devětačtyřicetiletý Jakub Hlosta z Ostravy už deset let díky svým častým výletům sbírá v lesích a převáží do kontejnerů nepořádek, přičemž svoji aktivitu propaguje na internetu a inspiruje tím další.

Foto: archiv Jakuba Hlosty Jakub Hlosta během jednoho ze svých „čistých výletů“. Někdy vyráží sám, někdy i s přítelkyní

Článek V roce 2013 Jakub Hlosta založil facebookovou skupinu s názvem Čistý výlet, která má dnes přes 2300 členů. „Rád chodím do přírody a nepořádek mi tam vždycky vadil. Na sociálních sítích jako ajťák trávím hodně času, takže mě napadlo využít je. A protože nejlepší je vlastní příklad, tak jsem se prostě jednoho dne, kdy jsem šel po horách, poprvé ohnul a zvedl první PET lahev. Zároveň jsem na internetu založil facebookovou skupinu, která oslovila hodně lidí," řekl Hlosta Právu. Našel půlku umyvadla Své sběračské aktivity směřuje hlavně do přírody a nikdy neodejde s prázdnou. „Nejraději si vybírám trasy, kde nechodí moc lidí a které ani na mapách nejsou vidět," dodal s tím, že nepořádek není jen kolem frekventovaných turistických tras, ale prakticky všude. Dokonce i ve velmi nepřístupném terénu. Slepá mapa „Nejčastěji jde o plastové lahve a obaly od jídla, ale najít se dá všechno. Jednou jsem našel třeba půlku rozbitého umyvadla. Prostě jen tak ležela uprostřed lesa. Anebo nepotřebný pilový kotouč cirkulárky. Někdy vám hlava nebere, co se dá v přírodě najít. Je strašné, co lidé v přírodě vyhodí a jak se tam chovají," dodal Hlosta. Připouští, že podobných aktivit, které jsou motivovány snahou čistit přírodu, je řada. „Nejznámější je třeba akce Ukliďme Česko, ale i další. Většinou jde o různé jednorázové organizované akce, které se konají jednou nebo dvakrát do roka. Já to dělám v podstatě celoročně a na vlastní pěst, co mi síly stačí. Nic neorganizuji a tím, že na výletech pořizuji fotky a dávám je na sociální sítě, se snažím probudit v lidech zodpovědnost," říká s tím, že ví o dalších lidech, kteří ho následují a během svých výletů sbírají odpad. „Samozřejmě většinu z členů facebookové skupiny tvoří spíše pasivní podporovatelé. To ale vůbec nevadí. Věřím, že naprostá většina z těch, kteří o těchto aktivitách vědí, v přírodě žádné odpadky nevyhazuje," uzavírá Hlosta.