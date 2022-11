Turistka vylezla na známou mayskou pyramidu. Obětujte ji, hřímal rozlícený dav pod památkou

Výstup na nejznámější pyramidu komplexu El Castillo je od roku 2008 zakázán, návštěvníci si památku mohou prohlédnout pouze zezdola. Jedna návštěvnice na nařízení přesto nedbala a po 91 schodech vystoupala vzhůru. Upozornila na sebe tak dav lidí, kteří ženě po sestupu dali co proto.

Na videu, které se objevilo na sociálních sítích, je vidět a slyšet, jak rozlícený dav na turistku křičí a bučí. Podle serveru Daily Mail někteří lidé hřímali, aby byla žena potrestána, jiní ji polili vodou z lahví, někteří pak požadovali, aby šla do vězení nebo byla rovnou obětována.

Krátce po incidentu zveřejnil mexický Národní institut pro antropologii a historii prohlášení, v němž uvedl, že k poškození památky nedošlo. Není jasné, jaký trest ženu čeká, ačkoli pokuty za porušení zákazu vstupu se podle Daily Mailu pohybují od 2569 do 5138 dolarů (60 tisíc až 121 tisíc korun). Výjimkou není ani vězení od jednoho roku až do deseti let.