Tuniské dědictví Hvězdných válek. Filmovým lokacím svítá nová naděje

Šestačtyřicet let poté, co režisér George Lucas a jeho štáb v Tunisku natáčeli exteriéry nejen pro tuto kultovní scénu, už ovšem před kantýnou takové rušno není. „Kdysi to bývala pekárna. Teď se snažíme domluvit s majitelem na opravě,“ vysvětluje se skoro omluvným úsměvem Mariem Oueslati. S manželem Abderrahmanem Ameurem, kterého sama označuje jako „největšího tuniského fanouška Hvězdných válek“, vede první fanklub kultovní sci-fi série v této severoafrické zemi.