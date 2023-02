Zámek v Rosicích otevře od dubna dvě prohlídkové trasy místo jedné

„Na zámku je v současné době 29 obnovených místností. Jejich prohlídka na jediném okruhu by zabrala dvě hodiny, což by pro návštěvníky nemuselo být únosné. To je také důvod, proč jsme už v minulé sezoně neukazovali všechny místnosti. Nyní je rozdělíme do dvou okruhů a zpřístupníme tak všechny najednou,“ uvedl Vaverka.