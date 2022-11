Voděradské bučiny: Přírodní rezervací na kole i pěšky

Podzimní atmosféru si lze vychutnat za každého počasí, protože vzrostlý les, ze kterého prakticky nevyjdete, do určité míry chrání před větrem a deštěm. V zimě zase bývá lokalita ve výšce zhruba tři sta padesát až pět set metrů nad mořem oblíbeným cílem milovníků bílé stopy. Jedna ze značených cest vede kolem soustavy rybníků na Jevanském potoce, u kterých si můžete užít měkké slunce babího léta, aniž by vás v tuto dobu obtěžovali komáři.

Přestože jsou Voděradské bučiny popisovány jako zajímavá mykologická oblast, pokud by vás to lákalo k houbaření, budete si muset nechat zajít chuť a kochat se jen očima. V rezervaci je totiž sběr toho, co v ní roste, zakázán. Ochrana se vztahuje také na kámen, který se v lese těžil zejména v osmnáctém a devatenáctém století. Pokusy o obnovení těžby proběhly kolem poloviny minulého století, jenže mezitím - v roce 1955 - tady vznikla národní přírodní rezervace.

Území je cenné především zachovalým porostem, do něhož člověk na mnoha místech už desítky let nezasáhl, a rovněž výskytem vzácných druhů brouků, motýlů a ptáků, jako jsou datel černý, jestřáb, holub doupňák nebo čáp černý. Také zmíněné kameny mají svůj význam, a to dokonce historický. Žula z tehdejšího lomu Kaménka (kolem jeho pozůstatků vede modrá značka) se náhodou zapsala do českých dějin, když se jeden z kvádrů stal hlavním základním kamenem Národního divadla.