Turistům ve Šluknovském výběžku slouží dvě nové stezky

Po vyznačené Kostelní stezce putovali lidé již v minulosti. Nově je vyznačena z Lipové až do Wehrsdorfu díky projektu Za společným dědictvím na kole i pěšky. Stezka začíná v Lipové u podstávkového domu s informačním střediskem. Vede kolem Zámeckého rybníku, zámku Lipová, který prochází rekonstrukcí, kostela Šimona a Judy z roku 1695 a také kolem opravených božích muk či křížků až k lipové aleji.

Stezka pokračuje k Třípanskému kameni, který zde stojí od roku 1750. Od hranice do obce Wehrsdorf je Kostelní stezka značena červeně a dovede turisty až ke kostelu Nejsvětější Trojice. Svůj název stezka získala, protože němečtí obyvatelé Wehrsdorfu katolického vyznání chodili až do období třicetileté války do Lipové na mše.