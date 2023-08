Přepevný Krašov končil jako církevní zábavní podnik

Není to tak dávno, co se dalo na Krašově naprosto volně nocovat, byla to taková pěkná čundrácká základna. Bohužel ne všichni se tu chovali podle nepsaných zákonů přírody, takže nyní jsou ve vstupní bráně fortelná vrata, kterými lze dovnitř vejít jen v době, kdy je přítomen některý člen Spolku pro ochranu přírodní rezervace a hradu Krašova, který sídlí v Kralovicích. Ten také provozuje malé, ale velmi příjemné občerstvení.

Řeholníci se pustili do přestavby zámku na letní sídlo. Zprvu velmi počestné, pak to trochu sklouzlo do velkého veselí. Mniši sem jezdili na honitby, konaly se tu tancovačky, žádná náboženská cvičení, a k tomu dvakrát ročně velké popíjení. To přitahovalo kumpány ze široka daleka, tvrdilo se, že žíznivý mnich je ve veselosti dobrým příkladem. V té době tu všechno fungovalo. Pak přišlo v roce 1785 zrušení kláštera, mobiliář odvezli, objekt částečně pobořili, mnoho materiálu se použilo jako stavební.