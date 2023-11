Na prohlídku Terezína budou až čtyři dny. Vstup mírně podraží

Instituce tím reaguje na aktuální požadavky návštěvníků. Současně bude nově umožněn vstup zdarma všem dětem až do deseti let věku.

„Změnou vycházíme vstříc všem, pro které bylo jednodenní vstupné vzhledem k rozsahu našich expozic a emočním nárokům prohlídky nedostatečné. Doposud jsme žádosti o prodloužení platnosti vstupenek i do dalšího dne řešili individuálně, od Nového roku to již nebude potřeba. Tuto možnost budou mít všichni, a to až na čtyři dny,“ řekl ředitel Památníku Terezín Jan Roubínek.